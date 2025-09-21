«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 11:04

В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане

«Взгляд»: Трамп хочет вернуть авиабазу Баграм для сдерживания Китая

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

План президента США Дональда Трампа о возвращении американского контроля над авиабазой Баграм в Афганистане представляет собой нечто вроде «троянского коня», пишет издание «Взгляд». Глава Белого дома подтверждал, что данный объект имеет важное стратегическое значение для сдерживания Китая.

В публикации говорится, что Афганистан является зоной пересечения интересов России, Индии и Китая, что усиливает стремление Вашингтона вернуться в регион. Однако представители афганских властей уже дали жесткий ответ на эти планы. Советник главы МИД Афганистана Закир Джалали подчеркнул, что военное присутствие США в стране исключено, хотя возможности для экономического и политического взаимодействия остаются открытыми.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Афганистан может столкнуться с серьезными последствиями, если его власти откажутся вернуть Соединенным Штатам контроль над авиабазой Баграм. Он предупредил, что в случае отказа произойдет «что-то плохое».

До этого политик отмечал, что США передали этот объект республике безвозмездно, но теперь активно пытаются его вернуть. Необходимость этого шага Трамп объяснил краткой фразой «они нуждаются в нас». Говоря о географическом положении базы, президент США подчеркнул, что она расположена в часе езды от районов, где Китай производит ядерное оружие.

Афганистан
США
военные базы
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угроза выдать кнопочный телефон довела до беды в российском городе
Опытный парашютист разбился насмерть в подмосковном скайцентре
Российские военные почти выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.