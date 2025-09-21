В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане

План президента США Дональда Трампа о возвращении американского контроля над авиабазой Баграм в Афганистане представляет собой нечто вроде «троянского коня», пишет издание «Взгляд». Глава Белого дома подтверждал, что данный объект имеет важное стратегическое значение для сдерживания Китая.

В публикации говорится, что Афганистан является зоной пересечения интересов России, Индии и Китая, что усиливает стремление Вашингтона вернуться в регион. Однако представители афганских властей уже дали жесткий ответ на эти планы. Советник главы МИД Афганистана Закир Джалали подчеркнул, что военное присутствие США в стране исключено, хотя возможности для экономического и политического взаимодействия остаются открытыми.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Афганистан может столкнуться с серьезными последствиями, если его власти откажутся вернуть Соединенным Штатам контроль над авиабазой Баграм. Он предупредил, что в случае отказа произойдет «что-то плохое».

До этого политик отмечал, что США передали этот объект республике безвозмездно, но теперь активно пытаются его вернуть. Необходимость этого шага Трамп объяснил краткой фразой «они нуждаются в нас». Говоря о географическом положении базы, президент США подчеркнул, что она расположена в часе езды от районов, где Китай производит ядерное оружие.