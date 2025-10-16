В Кремле раскрыли важную тему переговоров Путина и президента Сирии Песков: тема российских военных баз поднималась на переговорах Путина и аш-Шараа

Тема судьбы российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе была озвучена во время переговоров главы России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча политиков состоялась в среду, 15 октября.

По базам — тема фигурировала на повестке дня. Это вот, что я вам хочу сказать, — сказал Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что функции российского присутствия в Сирии нужно переформатировать. Дипломат отметил заинтересованность ряда стран Ближнего Востока в сохранении российской миссии, но новые условия диктуют пересмотреть политику Москвы в этом направлении. В то же время глава МИД подтвердил сохранение российско-сирийского сотрудничества в экономической, промышленной и энергетической сферах.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что российская военная база в Сирии продолжает свою работу. По его словам, все возможные риски и нюансы на местном уровне находятся под контролем командования.