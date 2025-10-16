Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 12:34

В Кремле раскрыли важную тему переговоров Путина и президента Сирии

Песков: тема российских военных баз поднималась на переговорах Путина и аш-Шараа

Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Тема судьбы российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе была озвучена во время переговоров главы России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча политиков состоялась в среду, 15 октября.

По базам — тема фигурировала на повестке дня. Это вот, что я вам хочу сказать, — сказал Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что функции российского присутствия в Сирии нужно переформатировать. Дипломат отметил заинтересованность ряда стран Ближнего Востока в сохранении российской миссии, но новые условия диктуют пересмотреть политику Москвы в этом направлении. В то же время глава МИД подтвердил сохранение российско-сирийского сотрудничества в экономической, промышленной и энергетической сферах.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что российская военная база в Сирии продолжает свою работу. По его словам, все возможные риски и нюансы на местном уровне находятся под контролем командования.

Дмитрий Песков
Россия
Сирия
военные базы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль рванул вверх? Курс сегодня, 16 октября, что с долларом, евро и юанем
Мошенники продавали «чудодейственные молитвы» и поплатились
На Западе озвучили решение Индии по российской нефти
Глава ФСБ ответил на агитацию MI6 «убивать всех неугодных» в России
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.