В Госдуме рассказали о судьбе российской военной базы в Сирии, где шли бои

В Госдуме рассказали о судьбе российской военной базы в Сирии, где шли бои Картаполов: российская военная база в Сирии продолжает свою работу

Российская военная база в Сирии продолжает свою работу, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, все возможные риски и нюансы на местном уровне находятся под контролем командования.

В Сирии в принципе работа идет на местном уровне, там проговорено все, но разные нюансы могут быть, но командование занимается. Руководство Минобороны [России] вместе с Министерством иностранных дел делает все, чтобы наша военная база работала спокойно в стабильном режиме и выполняла свои задачи, — сказал он.

Ранее представитель МВД переходного правительства Сирии Нуреддин аль-Баба заявил, что в городе Эс-Сувейда полностью прекратились вооруженные столкновения. По его словам, в населенном пункте больше нет боевиков незаконных формирований.

До этого президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на территории республики. Также он призвал стороны конфликта на юге страны немедленно сложить оружие. Такое решение Ахмед аш-Шараа принял после жестких столкновений между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов в провинции Эс-Сувейда.