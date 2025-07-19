В Сирии объявили о всеобъемлющем прекращении огня Президент Сирии объявил о прекращении огня после столкновений в Эс-Сувейде

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на территории республики. Также он призвал стороны конфликта на юге страны немедленно сложить оружие, сообщили в пресс-службе лидера САР. Отмечается, что такое решение Ахмед аш-Шараа принял после жестких столкновений между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов в провинции Эс-Сувейда, передает ТАСС.

Стремясь сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа, <...> президент Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Том Барак заявил, что Ахмед аш-Шараа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о введении режима прекращения огня при поддержке Вашингтона. По его словам, это решение одобрили Турция и Иордания.

До этого сирийский лидер отметил, что Сирия не боится войны и всегда готова сражаться в случае возникновения угрозы. Политик уточнил, что государство всегда отдавало приоритет преодолению трудностей и защите своего народа.