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17 июля 2025 в 09:51

Президент Сирии заявил, что республика не боится войны

Ахмед аш-Шараа Ахмед аш-Шараа Фото: Syrian Arab News Agency SANA/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Сирия не боится войны и всегда готова сражаться в случае возникновения угрозы, заявил президент республики Ахмед аш-Шараа, обращаясь к нации на фоне удара Армии обороны Израиля по Тегерану. По его словам, которые приводит агентство Reuters, государство всегда отдавало приоритет преодолению трудностей и защите своего народа.

Мы не из тех, кто боится войны. Мы посвятили свою жизнь преодолению трудностей и защите своего народа, и мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений. Сирийский народ готов сражаться, если его достоинству будут угрожать, — сказал аш-Шараа.

После нового удара Израиля по территории Сирии зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев задался вопросом, кто является настоящим террористом. По его словам, военнослужащие ЦАХАЛ разбомбили генштаб и президентский дворец в Дамаске. При этом в Тель-Авиве назвали террористами правителей Сирии.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по въездным воротам в Генеральный штаб Сирии в Дамаске. В ЦАХАЛ отметили, что удар нанесен в контексте действий сирийских властей против мирного населения среди друзов на юге арабской республики.

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