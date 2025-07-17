Медведев усомнился в сущности Израиля после атаки на Дамаск

Медведев усомнился в сущности Израиля после атаки на Дамаск Медведев после атаки ЦАХАЛ на Дамаск призвал подумать, кто настоящий террорист

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев после нового удара Израиля по территории Сирии задался вопросом, кто является настоящим террористом. По его словам, которые приводит РИА Новости, военнослужащие ЦАХАЛ разбомбили Генштаб и президентский дворец в Дамаске. При этом в Тель-Авиве назвали террористами правителей Сирии.

Нынешний сирийский режим «хороший» или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист? — задумался Медведев.

Он напомнил, что Израиль активно пытается устранить президента Ирана и бомбит сектор Газа. При этом Соединенные Штаты также атакуют иранские ядерные объекты. Медведев не исключил, что «все они» могут быть террористами.

Ранее Медведев высказался об ультиматуме президента США Дональда Трампа. По его словам, Россия даже не заметила высказываний американского лидера.