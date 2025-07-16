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16 июля 2025 в 14:48

Израильские военные атаковали въезд в Генштаб Сирии в Дамаске

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля нанесла удар по въездным воротам в Генеральный штаб Сирии в Дамаске, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Там отметили, что удар нанесен в контексте действий сирийских властей против мирного населения среди друзов на юге арабской республики.

Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удар по въезду в военный штаб сирийского режима в районе Дамаска в Сирии. ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий и действиями режима против мирного населения друзов на юге Сирии. В соответствии с директивами политического руководства ЦАХАЛ наносит удары по этому району и остается готовой к различным сценариям развития событий, — сказано в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры боев в Эс-Сувейде — городе на юге Сирии, по которому ударили израильские войска. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом NAYA, показаны колонны сирийской военной техники, выдвигающейся к рубежам.

До этого СМИ сообщили, что три вертолета израильских ВВС ранним утром высадили десант в населенном пункте Яфур в Сирии, который расположен в 10 км от Дамаска. Бойцы спецназа ЦАХАЛ провели зачистку базы бывшей Республиканской гвардии.

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