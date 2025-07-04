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04 июля 2025 в 12:52

ЦАХАЛ снова перешла границу соседней страны

Al Mayadeen: израильские вертолеты высадили десант в 10 км от Дамаска

ЦАХАЛ ЦАХАЛ Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Три вертолета израильских ВВС высадили ранним утром десант в населенном пункте Яфур в Сирии, который расположен в 10 км от Дамаска, сообщил телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что бойцы спецназа ЦАХАЛ провели зачистку базы бывшей Республиканской гвардии.

Израильский спецназ осуществил выброску десанта в районе Яфур в пригороде Дамаска, примерно в 10 километрах от столицы, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сирия больше не собирается требовать от Израиля возвращения Голанских высот, захваченных им в 1967 году, так как ей важнее признание новой власти во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа. По его данным, однако сирийское правительство настаивает на выводе ЦАХАЛ с территорий, которые она взяла под контроль с января этого года.

До этого стало известно, что самолеты ВВС Израиля нанесли точный удар на основе разведданных по подземному туннелю, проходящему с территории Сирии на территорию Ливана. По их версии, уничтоженный склад использовался «Хезболлой» для контрабанды оружия в районе Бекки и уже подвергался ударам в прошлом.

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