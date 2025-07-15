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15 июля 2025 в 14:16

Появились кадры боев на юге Сирии

Опубликованы кадры боев в городе Эс-Сувейда на юге Сирии

Сирийская военная техника в Эс-Сувейде Сирийская военная техника в Эс-Сувейде Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press

В Сети появились кадры боев в Эс-Сувейде — городе на юге Сирии, по которому ударили израильские войска. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом NAYA, показаны колонны сирийской военной техники, выдвигающейся к рубежам.

Также на видеозаписях запечатлены последствия израильских ударов по населенному пункту: прилеты, судя по кадрам, приходятся на гражданские объекты, расположенные в оживленных районах города. Здания и дома утопают в дыму, пока с улиц доносятся звуки стрельбы.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что нанесли удар по югу Сирии. Целями атаки стало «несколько танков».

До этого СМИ сообщили, что три вертолета израильских ВВС ранним утром высадили десант в населенном пункте Яфур в Сирии, который расположен в 10 км от Дамаска. Бойцы спецназа ЦАХАЛ провели зачистку базы бывшей Республиканской гвардии.

Тем временем израильские СМИ сообщили, что власти Сирии больше не собираются требовать от Израиля возвращения Голанских высот, захваченных им в 1967 году, так как им важнее признание новой власти во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа. По данным СМИ, сирийское правительство настаивает на выводе ЦАХАЛ с территорий, которые она взяла под контроль с января этого года.

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