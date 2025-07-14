ЦАХАЛ раскрыла цель удара по югу Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по югу Сирии, сообщила ее пресс-служба. Целями атаки стали «несколько танков».

Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удар по нескольким танкам на юге Сирии, подробности будут опубликованы позже, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что три вертолета израильских ВВС ранним утром высадили десант в населенном пункте Яфур в Сирии, который расположен в 10 км от Дамаска. Бойцы спецназа ЦАХАЛ провели зачистку базы бывшей Республиканской гвардии.

До этого израильские СМИ сообщили, что власти Сирии больше не собираются требовать от Израиля возвращения Голанских высот, захваченных им в 1967 году, так как им важнее признание новой власти во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа. По данным СМИ, сирийское правительство настаивает на выводе ЦАХАЛ с территорий, которые она взяла под контроль с января этого года.

Сирия призвала к четко определенным мерам безопасности на юге страны и в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Израилем. Также упоминаются требования об американской поддержке нового правительства.