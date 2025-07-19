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19 июля 2025 в 02:52

Посол заявил, что Сирия и Израиль договорились прекратить огонь

Посол Барак заявил, что Сирия и Израиль договорились о прекращении огня

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа договорились о введении режима прекращения огня при поддержке США, сообщил спецпредставитель Штатов по Сирии Том Барак в социальной сети X. По его словам, это решение одобрили Турция и Иордания.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке госсекретаря США Марко Рубио договорились о прекращении огня, которое поддержали Турция, Иордания и ее соседи, — написал Барак.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал удар ЦАХАЛ по территории Сирии. Политик задался вопросом, кто является настоящим террористом. Медведев напомнил, что Израиль разбомбил Генштаб и президентский дворец в Дамаске.

Тем временем американист Борис Межуев заявил, что США при действующем президенте Дональде Трампе по-особому относятся к действиям Израиля на Ближнем Востоке, поскольку это отражает позицию политического лагеря в Штатах, который представляет глава Белого дома. При этом он отметил, что в данный момент не ожидает эскалации крупного конфликта в регионе, хотя отдельные удары могут быть нанесены.

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