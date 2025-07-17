Американист раскрыл суть отношений США и Израиля при Трампе Политолог Межуев: Трамп представляет наиболее приверженный Израилю лагерь в США

США при действующем президенте Дональде Трампе по-особому относятся к действиям Израиля на Ближнем Востоке, поскольку это отражает позицию политического лагеря в Штатах, который представляет глава Белого дома, заявил NEWS.ru американист Борис Межуев. При этом он отметил, что в данный момент не ожидает эскалации крупного конфликта в регионе, хотя отдельные удары могут быть нанесены.

Что касается того, почему при [экс-президенте США Джо] Байдене не возникло подобных конфликтов, это очевидно: Трамп представляет политический лагерь в США, который гораздо более привержен Израилю. Это правый лагерь республиканцев, одним из главных спонсоров которого является израильское лобби. Бизнесмены, поддерживающие еврейское государство, считают, что Америка должна всячески способствовать его успехам, — сказал Межуев.

Другая часть электората Трампа — это религиозные фанатики, которые также поддерживают Израиль по религиозным причинам, считая, что Израиль — это их благополучие и спасение, добавил эксперт. По его словам, это в свою очередь связано с их представлениями о пришествии.

Трамп всегда тяготел к Израилю и видел в нем своего приоритетного партнера. Это тяготение было заметно еще с его первого срока. Его ставка на Израиль является фундаментальной и важнее всех остальных, что мы и наблюдаем. Это парадоксально сочетается с его желанием мира и нежеланием воевать, — заключил Межуев.

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