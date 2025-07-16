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16 июля 2025 в 15:58

Момент удара Израиля по зданию Генштаба армии Сирии попал на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Момент атаки Израиля на штаб-квартиру Генштаба сирийской армии в Дамаске попал в прямой эфир местного телеканала, передает Syria.tv. Журналистка, которая вела новости, пригнулась после взрыва, который произошел прямо за ее спиной.

На представленном ролике видно, как ведущая телеканала слегка вскрикнула и сразу спряталась под столом. В кадр попал задник эфира, где вместо зеленого фона виднелся сам Дамаск, а столб дыма поднялся над зданием Генштаба после взрыва.

ЦАХАЛ (армия Израиля) подтвердил, что нанес удар по входу в военную штаб-квартиру сирийской армии. Там отметили, что продолжают наносить удары в регионе, а ВС остаются готовыми к различным сценариям.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии обороны страны атаковать сирийские силы в Эс-Сувейеде на юге республики. Иерусалим обвинил власти САР в действиях против друзов.

Армия обороны Израиля 14 июля нанесла удар по югу Сирии. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что целями атаки стали «несколько танков», пообещав раскрыть подробности позднее.

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