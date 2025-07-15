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15 июля 2025 в 13:42

Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести удар по ВС Сирии

Власти Израиля приказали нанести удар по ВС Сирии из-за действий в Эс-Сувейде

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Армии обороны Израиля приказано атаковать сирийские силы, введенные в город Эс-Сувейда на юге Сирии, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Иерусалим обвинил сирийские власти в действиях против друзов, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля немедленно атаковать силы и вооружение режима, введенные в район Эс-Сувейда для действий против друзов, – говорится в заявлении.

Нетаньяху и Кац считают, что действия сирийских вооруженных сил противоречит политике демилитаризации, не допускающей «ввода в южную часть Сирии сил и оружия», которые несут Израилю угрозу. По их словам, Иерусалим стремится не допустить вреда друзам в Сирии и работает над обеспечением демилитаризации прилегающего к границе Израиля района.

Армия обороны Израиля заявила, что удары нанесены после того, как вечером 14 июля были обнаружены двигавшиеся в сторону Эс-Сувейды колонны сирийских сил, в том числе такни и бронетранспортеры. ЦАХАЛ нанес удары по бронированным машинам и РСЗО, а также по подъездным путям, чтобы воспрепятствовать их продвижению.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ нанес удар по югу Сирии. Целями атаки стали «несколько танков».

Сирия
Израиль
Биньямин Нетаньяху
Исраэль Кац
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