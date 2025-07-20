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20 июля 2025 в 01:16

Власти Сирии рассказали о прекращении боев в Эс-Сувейде

МВД Сирии: в Эс-Сувейде прекратились столкновения с боевиками

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

В городе Эс-Сувейда полностью прекратились вооруженные столкновения, сообщил SANA представитель МВД переходного правительства Сирии Нуреддин аль-Баба. По его словам, в населенном пункте больше нет боевиков незаконных формирований.

В настоящий момент в Эс-Сувейде больше нет боевиков незаконных вооруженных формирований, во всем городе прекратились боестолкновения, — заявил чиновник.

Министр информации Сирии Хамза аль-Мустафа в эфире Syria.tv пояснил, что власти предприняли конкретные шаги для защиты мирных жителей и сдерживания конфликта в провинции. Достигнутое соглашение реализуется в три этапа.

Первый этап включает развертывание сил внутренней безопасности для прекращения столкновений, особенно в западных и северных сельских районах Эс-Сувейды, а также на ключевых дорогах за пределами городов. Второй этап предусматривает открытие гуманитарных коридоров на границе с провинцией Дераа.

Это позволит эвакуировать раненых и гражданских лиц, желающих покинуть зону конфликта. После устойчивого закрепления режима прекращения огня начнется третий этап. Он направлен на восстановление работы государственных институтов и постепенное введение сил внутренней безопасности для обеспечения правопорядка и возвращения к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на территории республики. Также он призвал стороны конфликта на юге страны немедленно сложить оружие. Такое решение Ахмед аш-Шараа принял после жестких столкновений между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов в провинции Эс-Сувейда.

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