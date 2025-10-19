Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 02:40

В Дохе завершились переговоры Афганистана и Пакистана

МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

Афганистан, Кабул. Бойцы «Талибана» Афганистан, Кабул. Бойцы «Талибана» Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Афганистан и Пакистан в Дохе достигли важной договоренности о немедленном прекращении огня, сообщил МИД Катара в опубликованном пресс-релизе. Стороны намерены не просто остановить боестолкновения, но и заложить основу для долгосрочного мира.

Согласно заявлению катарского министерства, достигнутое соглашение предусматривает создание совместных механизмов для соблюдения перемирия и работы над укреплением стабильности. Вероятно, в ближайшие дни последует серия встреч делегаций двух стран.

МИД Катара приветствовал решение о перемирии и выразил надежду, что этот шаг «будет способствовать прекращению напряженности на границе между двумя братскими странами и сформирует прочную основу для устойчивого мира в регионе».

Ранее сообщалось, что не менее 12 гражданских лиц погибли и около 100 получили ранения в результате атак пакистанских военных на территорию Афганистана, которые продолжались с начала среды, 15 октября. В ходе вооруженных столкновений было взорвано сооружение пограничного перехода, известное как «Ворота дружбы».

