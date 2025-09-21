«Что-то плохое»: Трамп пригрозил Афганистану по поводу авиабазы Баграм Трамп: Афганистан ждет нечто плохое, если он не вернет Баграм США

Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над авиабазой Баграм, заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social. По его словам, в таком случае произойдет «что-то плохое».

Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, — произойдет что-то плохое, — написал глава вашингтонской администрации.

Ранее американский лидер отметил, что США отдали объект республике «просто так», но пытаются вернуть. Потребность в этом он объяснил фразой «они нуждаются в нас». Говоря о местоположении объекта, Трамп подчеркнул, что он находится в часе езды от мест, где Китай производит ядерное оружие. С таким заявлением президент США выступил в Великобритании.

До этого Трамп решил прекратить военную поддержку Тайваня, чтобы сосредоточиться на заключении масштабной торговой сделки с Китаем. Пакет помощи, включающий беспилотники и боеприпасы, стал бы мощнее предыдущих. Представители Белого дома сообщили, что официально решение еще не принято.