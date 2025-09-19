Трамп остановил военную помощь Тайваню

Президент США Дональд Трамп решил прекратить военную поддержку Тайваня, чтобы сосредоточиться на заключении масштабной торговой сделки с Китаем, передает Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников. Пакет помощи, включающий беспилотники и боеприпасы, стал бы мощнее предыдущих. Представители Белого дома сообщили, что официально решение еще не принято.

По данным пяти информированных источников, президент Дональд Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на сумму более $400 млн (более 33 млрд. — NEWS.ru) этим летом, пытаясь договориться о торговой сделке и потенциальном саммите с китайским лидером Си Цзиньпином, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в администрации президента Трампа также активно обсуждают вопрос об отмене привилегий для Тайваня в вопросе закупок. Ряд высокопоставленных чиновников считают, что остров может закупать вооружение у США на тех же условиях, что и Израиль, а также некоторые европейские страны. Другие же выражают опасения по поводу усиления китайского военного потенциала и настаивают на поддержке Тайваня.

Ранее Трамп предположил, что инцидент с беспилотником в Польше мог произойти из-за технической неисправности или ошибки операторов, а не быть умышленным актом. Он отметил, что дроны не должны были приближаться к этой зоне.