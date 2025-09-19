Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 07:14

Трамп остановил военную помощь Тайваню

WP: Трамп отказался от военной поддержки Тайваня ради торговой сделки с Китаем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп решил прекратить военную поддержку Тайваня, чтобы сосредоточиться на заключении масштабной торговой сделки с Китаем, передает Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников. Пакет помощи, включающий беспилотники и боеприпасы, стал бы мощнее предыдущих. Представители Белого дома сообщили, что официально решение еще не принято.

По данным пяти информированных источников, президент Дональд Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на сумму более $400 млн (более 33 млрд. — NEWS.ru) этим летом, пытаясь договориться о торговой сделке и потенциальном саммите с китайским лидером Си Цзиньпином, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в администрации президента Трампа также активно обсуждают вопрос об отмене привилегий для Тайваня в вопросе закупок. Ряд высокопоставленных чиновников считают, что остров может закупать вооружение у США на тех же условиях, что и Израиль, а также некоторые европейские страны. Другие же выражают опасения по поводу усиления китайского военного потенциала и настаивают на поддержке Тайваня.

Ранее Трамп предположил, что инцидент с беспилотником в Польше мог произойти из-за технической неисправности или ошибки операторов, а не быть умышленным актом. Он отметил, что дроны не должны были приближаться к этой зоне.

США
Дональд Трамп
Китай
Тайвань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее
Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.