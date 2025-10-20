В Афганистане могут начать принимать карты «Мир»

Афганистан стремится преодолеть международную изоляцию, потому Кабул и Москва обсуждают возможность приема российских банковских карт «Мир», сообщил «Известиям» посол страны в РФ Гуль Хассан Хассан. Страна добивается, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без проблем и ограничений. Введение «Мира» значительно упростило бы расчеты, способствуя развитию торговых отношений и привлекая больше туристов из России.

Несмотря на активные переговоры, эксперты отмечают ряд сложностей. Главная техническая проблема — слабая инфраструктура банковских карт в Афганистане, где мало терминалов. Кроме того, после возвращения движения «Талибан» к власти в 2021 году на страну были наложены международные финансовые санкции, ограничивающие доступ к международным банковским операциям.

Эксперты НИУ ВШЭ считают, что введение карт «Мир» в Афганистане не спровоцирует новых фундаментальных санкций со стороны Запада. Однако проект может иметь больше символическое значение, он реализуем и является частью общего углубления торговых и инвестиционных связей между Москвой и Кабулом.

Ранее Германия стала первой страной Евросоюза, которая начала прямые контакты с афганским движением «Талибан». В Берлине рассчитывают, что этот шаг побудит и другие европейские государства последовать их примеру.