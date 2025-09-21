Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 20 сентября? Что происходит у Березового, Верхнекаменского, Волчанска, Дроновки, Катериновки, Купянск, Кучеровки, Константиновки, Липцов, Мирнограда, Никаноровки, Новоивановки, Новониколаевки, Новоселовки, Никаноровки, Нелеповки, Покровска, Полтавки, Предтечино, Северска, Харькова, Шандриголово и Ямполя?

WarGonzo

По информации Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении войска РФ наступают в сторону Полтавки.

«ВС РФ продвигаются в районе Новоивановки и Новониколаевки. На Покровском направлении идут бои за Новопавловку южнее Покровска, есть тактические успехи в районе поселка Чунишино. На Добропольском участке ситуация остается напряженной. Противник продвигается в районе Родинское — Никаноровка, а также в районе Владимировки, пытаясь отрезать выступ по направлению к Бойковке и Новоторецкому. ВС РФ ведут интенсивные бои у Софиевки и Нового Шахово. На Константиновском направлении отмечается продвижение войск РФ у Катериновки. На Краснолиманском направлении продолжается планомерное сжатие кольца вокруг Красного Лимана. Сообщается о тактических успехах ВС РФ в Шандриголово, а также о боях в районе Ямполя. На Северском участке войска РФ продвигаются к Дроновке со стороны Серебрянского лесничества. Не стихают сражения в районе Выемки и Переездного. Харьковский фронт. На Купянском направлении войска РФ продолжают наступление на Степовую Новоселовку, Петропавловку и Кондрашовку, ведут бои в северо-западных районах Купянска», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Северный Ветер»

В лесу западнее Синельниково ВС РФ, сломив ожесточенное сопротивление ВСУ, продвинулись на 200 метров, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

«ВСУ предприняли одну попытку контратаки, успеха не имели.В ходе боев в лесу возле Синельниково ВС РФ блокировали часть подразделений 57 омпбр и 127 отмбр ВСУ общей численностью до роты. По ним наносится огневое поражение. В Волчанске наши штурмовики значительно продвинулись на левом берегу реки Волчья и продолжили продвижение на востоке города, захватив в плен одного военнослужащего ВСУ. С целью не допустить дальнейшей утраты позиций командование ВСУ дополнительно перебросило подразделения второго батальона 144 омбр с Черниговского направления под Волчанск. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовые группы „Северян“ продолжают продвижение. За сутки продвижение составило до 600 метров. На Липцовском участке фронта без существенных изменений. ВСУ активных действий не предпринимали», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник Десантника»

На Красноармейском направлении обстановка остается достаточно напряженной, пишет Telegram-канал «Дневник Десантника».

«ВС РФ пробивают брешь в обороне противника в жилой застройке и на окраинах города, ВСУ контратакуют в районе Малиновки и у Чунишино. В районе Троянды ВС РФ взяли под контроль окраину микрорайона Южного и продвинулись в данной части города. В жилой зоне западного района самого Красноармейска наши войска продвинулись на один километр, что значительно осложняет маневренность врага. Также в данном районе нам удалось взять под контроль логистическую дорогу ВСУ. Северское направление. Северный участок. Пока без изменений. Идут бои в северо-восточной части Ямполя. Есть продвижение со стороны Серебрянского лесничества к Дроновке. Южный участок. Идет активные бои в населенных пунктах Выемка и Переездное. Краснолиманское направление. На краснолиманском направлении на текущей неделе у нашей армии был ряд существенных успехов, как с северо-запада, так и на северо-востоке от данного населенного пункта», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

