Удары по Украине сегодня, 21 сентября: подробности, список пораженных целей

Вооруженные силы России сегодня ночью, 21 сентября, нанесли удары по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 21 сентября

Российские военные в ночь на 21 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины с применением более 50 беспилотников, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Бахмаче Черниговской области атакована нефтебаза, снабжающая ВСУ в Сумской области. Кроме этого, российские беспилотники накануне повредили резервуары вместимостью порядка 150 кубических метров на нефтебазе „Астра“ в городе Сновске. В Чернигове поражена транспортная инфраструктура, по данным местных СМИ. На месте прилета поднимается густой дым. Жители города сообщали, что российские дроны якобы раскидывали листовки в виде банкноты в 100 гривен с призывами „сливать“ координаты военных объектов. Поражены цели ВСУ в Сумах», — уточнил он.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в период с 20 по 21 сентября зафиксировано более 25 эпизодов ударов по объектам на территории Украины.

«Основные города и районы: Харьков и область (Чугуев, окрестности), Чернигов и Бахмач, Днепропетровск и Павлоградский район, Запорожье, Кривой Рог, Сумы, Полтавщина (Миргород, Полтавский район), Херсон, а также ДНР», — отметил он в авторском Telegram-канале.

Целями ударов в Днепропетровске, Кривом Роге и Запорожье, по данным Лебедева, стали промышленные и машиностроительные объекты; в Сумах и Полтавской области — склады БПЛА и боеприпасов; в Миргородском районе — аэродромы; В Чернигове и Харькове — ремонтные площадки военной техники; в Черниговской и Полтавской областях — военные штабы ВСУ и временные базы; в Запорожье и Днепропетровске — энергетическая инфраструктура.

«Атака носила комплексный характер с применением как БПЛА, так и ракет. Под ударами оказались промышленные районы, склады и узлы снабжения, что осложнило логистику ВСУ. На Черниговщине и в Сумах фиксировались повторные серии взрывов, что указывает на доразведку целей и комбинированное поражение объектов», — уточнил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

