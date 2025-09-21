Приметы на 21 сентября: к чему кричат дрозды на Осенины

21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы — один из главных церковных праздников. В народной традиции этот день также называли Осенины, Оспожинки, Пасекин день или Праздник урожая. Он символизировал завершение полевых работ и прощание с летом.

Погодные приметы на Осенины

Приметы на погоду в этот день считались особенно важными, так как позволяли предсказать характер предстоящей осени и зимы.

Если утренний туман или дождь окутывали землю, ожидали затяжных дождей до конца октября.

Алый рассвет предвещал ветреную и ненастную погоду, а ясное небо сулило теплую и сухую осень.

Если листья уже опадали с деревьев, готовились к ранней и холодной зиме.

Иней на траве предсказывал резкое похолодание.

Сильный ветер в этот день указывал на малоснежную зиму.

Приметы по поведению птиц и животных 21 сентября

Птицы и животные, по народным поверьям, чутко реагируют на изменения в природе.

Низкий полет птиц (ласточек, воробьев) предвещал дожди и ранние заморозки, а высокий — сохранение тепла.

Если птицы жались к земле, а домашние животные (кошки, собаки) становились вялыми и много спали, это также указывало на скорое похолодание.

Громкий крик дроздов или галок считался предвестником ненастья.

Купание воробьев в лужах служило признаком сохранения ясной погоды.

Что нельзя делать на Рождество Богородицы

В этот день запрещалось заниматься тяжелым физическим трудом, включая работу в поле, уборку дома или ремонт. Рукоделие (шитье, вязание) также находились под запретом — считалось, что это может принести несчастье. Нельзя было брать в руки острые предметы — ножи, ножницы, чтобы не навлечь беду. Ссоры, сквернословие и отказ в помощи нуждающимся осуждались, так как верили, что это оскверняет светлый праздник.

Что нужно сделать обязательно 21 сентября

Следовало посетить церковь для молитвы Богородице, особенно тем, кто мечтал о детях или семейном благополучии. Помощь старшим родственникам и подача милостыни считались добрыми делами, приносящими благословение. Семейное застолье с круглыми пирогами и хлебом, который ломали руками, символизировало единство и достаток. Умывание утренней росой или водой из водоема до рассвета обещало здоровье и красоту.

