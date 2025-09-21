«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 12:45

Приметы на 21 сентября: к чему кричат дрозды на Осенины

Приметы на 21 сентября: к чему кричат дрозды на Осенины Приметы на 21 сентября: к чему кричат дрозды на Осенины Фото: Wilfried Martin/imagebroker.com/Global Look Press

21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы — один из главных церковных праздников. В народной традиции этот день также называли Осенины, Оспожинки, Пасекин день или Праздник урожая. Он символизировал завершение полевых работ и прощание с летом.

Погодные приметы на Осенины

Приметы на погоду в этот день считались особенно важными, так как позволяли предсказать характер предстоящей осени и зимы.

  • Если утренний туман или дождь окутывали землю, ожидали затяжных дождей до конца октября.
  • Алый рассвет предвещал ветреную и ненастную погоду, а ясное небо сулило теплую и сухую осень.
  • Если листья уже опадали с деревьев, готовились к ранней и холодной зиме.
  • Иней на траве предсказывал резкое похолодание.
  • Сильный ветер в этот день указывал на малоснежную зиму.

Приметы по поведению птиц и животных 21 сентября

Птицы и животные, по народным поверьям, чутко реагируют на изменения в природе.

  • Низкий полет птиц (ласточек, воробьев) предвещал дожди и ранние заморозки, а высокий — сохранение тепла.
  • Если птицы жались к земле, а домашние животные (кошки, собаки) становились вялыми и много спали, это также указывало на скорое похолодание.
  • Громкий крик дроздов или галок считался предвестником ненастья.
  • Купание воробьев в лужах служило признаком сохранения ясной погоды.

Приметы на 21 сентября: к чему кричат дрозды на Осенины Приметы на 21 сентября: к чему кричат дрозды на Осенины Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нельзя делать на Рождество Богородицы

В этот день запрещалось заниматься тяжелым физическим трудом, включая работу в поле, уборку дома или ремонт. Рукоделие (шитье, вязание) также находились под запретом — считалось, что это может принести несчастье. Нельзя было брать в руки острые предметы — ножи, ножницы, чтобы не навлечь беду. Ссоры, сквернословие и отказ в помощи нуждающимся осуждались, так как верили, что это оскверняет светлый праздник.

Что нужно сделать обязательно 21 сентября

Следовало посетить церковь для молитвы Богородице, особенно тем, кто мечтал о детях или семейном благополучии. Помощь старшим родственникам и подача милостыни считались добрыми делами, приносящими благословение. Семейное застолье с круглыми пирогами и хлебом, который ломали руками, символизировало единство и достаток. Умывание утренней росой или водой из водоема до рассвета обещало здоровье и красоту.

Ранее мы рассказали об истории праздника Рождества Богородицы.

народные приметы
приметы
сентябрь
христианские праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще одному фигуранту дела о гибели людей в вездеходе предъявили обвинение
Гороскоп на неделю с 22 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна
Солдаты из скандинавских стран возмутились новой униформой
Певец Ваня Дмитриенко повысил цену на свои выступления
Британские истребители решили «защитить» Польшу после инцидента с БПЛА
Гуменник выиграл отбор к ОИ-2026, опередив украинца Марсака на 45 баллов
Подполье узнало об ударе по артиллерийскому складу в Сумах
Подполье заявило об ударе по авиабазе для F-16 в Полтаве
Россиянин отправился на отдых и заметил у себя необычную аллергию
Гороскоп на 21 сентября: Рыб ждет учеба, Весы преодолеют преграды
«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева
Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
«Все-таки соседи»: Белоруссия высказалась о потенциальной войне с Польшей
«Разрыв растет»: Пушков о тревожном сигнале для жителей ФРГ
Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Очень необычный рецепт оливье с копченой курицей и гранатом
Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.