Приметы на 21 сентября: к чему кричат дрозды на Осенины

21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы — один из главных церковных праздников. В народной традиции этот день также называли Осенины, Оспожинки, Пасекин день или Праздник урожая. Он символизировал завершение полевых работ и прощание с летом.
Погодные приметы на Осенины
Приметы на погоду в этот день считались особенно важными, так как позволяли предсказать характер предстоящей осени и зимы.
- Если утренний туман или дождь окутывали землю, ожидали затяжных дождей до конца октября.
- Алый рассвет предвещал ветреную и ненастную погоду, а ясное небо сулило теплую и сухую осень.
- Если листья уже опадали с деревьев, готовились к ранней и холодной зиме.
- Иней на траве предсказывал резкое похолодание.
- Сильный ветер в этот день указывал на малоснежную зиму.
Приметы по поведению птиц и животных 21 сентября
Птицы и животные, по народным поверьям, чутко реагируют на изменения в природе.
- Низкий полет птиц (ласточек, воробьев) предвещал дожди и ранние заморозки, а высокий — сохранение тепла.
- Если птицы жались к земле, а домашние животные (кошки, собаки) становились вялыми и много спали, это также указывало на скорое похолодание.
- Громкий крик дроздов или галок считался предвестником ненастья.
- Купание воробьев в лужах служило признаком сохранения ясной погоды.
Что нельзя делать на Рождество Богородицы
В этот день запрещалось заниматься тяжелым физическим трудом, включая работу в поле, уборку дома или ремонт. Рукоделие (шитье, вязание) также находились под запретом — считалось, что это может принести несчастье. Нельзя было брать в руки острые предметы — ножи, ножницы, чтобы не навлечь беду. Ссоры, сквернословие и отказ в помощи нуждающимся осуждались, так как верили, что это оскверняет светлый праздник.
Что нужно сделать обязательно 21 сентября
Следовало посетить церковь для молитвы Богородице, особенно тем, кто мечтал о детях или семейном благополучии. Помощь старшим родственникам и подача милостыни считались добрыми делами, приносящими благословение. Семейное застолье с круглыми пирогами и хлебом, который ломали руками, символизировало единство и достаток. Умывание утренней росой или водой из водоема до рассвета обещало здоровье и красоту.
