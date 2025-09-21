«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 12:29

Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ

Военнослужащий Черноморского флота Военнослужащий Черноморского флота Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, инцидент произошел в северо-западной части Черного моря.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило об успешном отражении масштабной атаки беспилотников. Силы ПВО в ночь на 21 сентября уничтожили 19 украинских БПЛА над территориями Крыма, Брянской и Курской областей, а также над акваторией Черного моря. Большая часть дронов была сбита над Республикой Крым.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл причину пролетов дронов. Он пояснил, что БПЛА ВСУ движутся на больших высотах, недоступных для немедленного поражения. Расчеты ПВО берут их на сопровождение и уничтожают только после снижения целей до оптимальной для перехвата высоты.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов предложил адаптировать опыт ПВО времен Великой Отечественной войны. Для защиты от новых оптоволоконных дронов он рекомендовал создать сеть мобильных групп прикрытия для городов и стратегических объектов, а также ускорить разработку лазерного и электромагнитного оружия.

Минобороны РФ
Черное море
ВСУ
ВС РФ
