«Денег не жалеем»: Силуанов отшутился в ответ на заявление Путина Силуанов заявил в ответ на слова Путина, что денег на ОПК не жалеют

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина о его скромности и заявил, что средства на оборонно-промышленный комплекс не жалеют. Речь идет именно об организациях, представляющих ОПК, передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

С точки зрения финансирования организаций оборонно-промышленного комплекса денег не жалеем, — указал министр.

Ранее министр финансов заявил, что москвичи могли бы позволить себе бокал вина или пива во время обеденного перерыва, раз производительность труда в российской столице сопоставима с европейскими странами. Так Силуанов отреагировал на слова мэра Москвы, который заявил об этом, добавив, что в Германии менее продолжительная рабочая неделя, если сравнивать с нашей страной.

Министр также выразил мнение, что снижение ключевой ставки Банка России откроет новые возможности для экономического роста. По его словам, это решение будет способствовать росту доходов граждан и увеличению бюджетных поступлений, что положительно скажется на экономике страны.