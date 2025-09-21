«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 13:06

«Разрыв растет»: Пушков о тревожном сигнале для жителей ФРГ

Пушков: у жителей ФРГ падает доверие к Мерцу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Политика канцлера Германии Фридриха Мерца направлена на реванш над Россией, в то время как большинство граждан ФРГ стремится к безопасности и благополучию, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его мнению, это противоречие приводит к падению доверия к политическому лидеру.

Мерц хочет реванша над Россией, но подавляющая часть немцев хочет безопасности и благополучия. И разрыв между его целями и интересами граждан только растет, — написал Пушков.

Сенатор отметил, что для Мерца приоритетами являются фанатичная поддержка Украины, подчинение Брюсселю, санкционное давление на Россию, милитаризация экономики и усиление военного потенциала Бундесвера. Эти цели, по оценке Пушкова, входят в прямое противоречие с реальными тревогами немецкого общества.

Как считает политик, жителей Германии гораздо больше беспокоят проблемы неконтролируемой миграции, угроза терактов и насилия со стороны так называемых беженцев, растущие цены на энергоносители, закрытие промышленных предприятий и стагнация экономики.

Ранее Пушков выразил мнение, что европейские страны никогда не смогут отказаться от российских энергоносителей. По его словам, многие страны ЕС продолжают активно импортировать российские энергоресурсы и изменить в ближайшее время это будет невозможно.

Алексей Пушков
Совет Федерации
Фридрих Мерц
Германия
