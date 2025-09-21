Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот

Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот В Тюмени толпа подростков заставила школьника съесть собственные шнурки

Тюменский школьник заставил сверстника на камеру съесть шнурки, а затем плюнул ему в рот, сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень». По его информации, подростки решили «наказать» юношу за его внешний вид. Судя по появившимся в Сети кадрам, больше всего претензий у агрессора и его подельников было к белым шнуркам.

Если мы тебя еще раз увидим с белыми шнурками, то мы тебя убьем, — заявил школьник.

В какой-то момент один из малолетних злоумышленников заставил пострадавшего съесть шнурки, после чего плюнул ему в рот и велел это проглотить. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет начал расследование по факту произошедшего, фигурант арестован.

Ранее в Краснодаре 14-летний школьник был избит сверстниками до тяжелых травм, включая переломы ребер, носа и сотрясение мозга. По данным источника, конфликт между девятиклассниками возник из-за неосторожной фразы о родителях одного из подростков.

До этого в Барнауле мужчина напал на девочку, которая на самокате случайно наехала на его спутницу. Агрессор ударил школьницу ногой, а после того как она попыталась уехать, догнал ее и нанес удар повторно. Началась доследственная проверка по факту возможного нарушения прав подростка.