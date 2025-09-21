Угроза выдать кнопочный телефон довела до беды в российском городе Школьница выпала из окна после угрозы от матери лишить ее смартфона

Пятиклассница выпала из окна квартиры в Санкт-Петербурге на проспекте Мечникова после угрозы матери забрать у нее смартфон, передает 78.ru. Инцидент произошел после того, как женщине позвонили из школы и сообщили, что ее дочь рассылает одноклассникам неприличные материалы.

Мать позвонила 10-летней девочке и пригрозила забрать смартфон, пообещав вместо него выдать кнопочный телефон. Позднее ребенка обнаружили под окнами дома с тяжелыми повреждениями. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы внутренних органов, множественные переломы конечностей и позвоночника.

Девочку экстренно доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время она продолжает находиться в реанимационном отделении.

