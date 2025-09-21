«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 11:45

Угроза выдать кнопочный телефон довела до беды в российском городе

Школьница выпала из окна после угрозы от матери лишить ее смартфона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятиклассница выпала из окна квартиры в Санкт-Петербурге на проспекте Мечникова после угрозы матери забрать у нее смартфон, передает 78.ru. Инцидент произошел после того, как женщине позвонили из школы и сообщили, что ее дочь рассылает одноклассникам неприличные материалы.

Мать позвонила 10-летней девочке и пригрозила забрать смартфон, пообещав вместо него выдать кнопочный телефон. Позднее ребенка обнаружили под окнами дома с тяжелыми повреждениями. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы внутренних органов, множественные переломы конечностей и позвоночника.

Девочку экстренно доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время она продолжает находиться в реанимационном отделении.

Ранее конфликт между группой молодых людей в Раменском районе перерос в драку, в ходе которой один из участников произвел выстрел из сигнального пистолета. Инцидент произошел на парковке жилого дома на улице Гурьева. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на происшествие и задержали одного из участников. Им оказался 15-летний школьник из Москвы.

До этого в Краснодаре 14-летний школьник был жестоко избит сверстниками, получив тяжелые травмы. Среди повреждений значатся переломы ребер, носа и сотрясение мозга. Конфликт между девятиклассниками школы № 104 возник из-за неосторожного высказывания о родителях одного из подростков.

телефоны
смартфон
Cанкт-Петербург
школьники
травмы
дети
