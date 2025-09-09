Тюменским детям пришлось освоить необычный путь до школы из-за дождя В Тюмени дети пробирались в школу по забору из-за дождя

В Тюмени дети пробирались в школу по забору, так как улицы города были затоплены из-за дождя, сообщает Readovka. Судя по кадрам, также оказались затоплены дороги, по которым ездят машины.

Одна из горожанок, заметив девочку, которая идет по глубоким лужам, пояснила, что та может простыть. В ответ на это школьница ответила, что ей обязательно надо попасть в общеобразовательное учреждение.

Ранее в Сухуме проливной дождь привел к затоплению улиц, при этом движение транспорта в городе не остановилось. Автомобилисты продолжили передвигаться по городу. Отмечалось, что на дорогах также перестали работать несколько светофоров.

До этого река Чита в Забайкалье вышла из берегов после проливных дождей и затопила 50 участков. Спасатели укрепляли дамбу, чтобы предотвратить размыв. Из-за прогнозируемого ухудшения погоды экстренные службы развернули оперативный штаб на трассе «Амур» у ДНТ «Монтажник».

Между тем мощный ливень затопил Сочи 7 сентября — под воду частично ушел Курортный проспект, улица Яна Фабрициуса, вокзал Адлера. Ненастная погода, по данным синоптиков, ожидается и 9 сентября: сильные дожди в сочетании с грозой, градом, ветром до 20 м/с.