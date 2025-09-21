Мародерство солдат ВСУ и бои в Степногорске: новости СВО к утру 21 сентября

Мародерство солдат ВСУ и бои в Степногорске: новости СВО к утру 21 сентября

ВС РФ за неделю разгромили ВСУ у Константиновки в ДНР, разведчики обнаружили редкий танк под Херсоном, украинские войска занимались мародерством и грабежом в Днепропетровской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 20 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Обрушение обороны ВСУ у Константиновки

За неделю боевых действий были уничтожены укрепленные районы ВСУ вблизи Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Отмечается, что особое внимание было уделено закреплению на достигнутых рубежах и улучшению оборонительных позиций.

Российские бойцы за неделю значительно усилили свои позиции у Константиновки, добавил Марочко. Это создает условия для дальнейшего продвижения в этом районе, заключил он.

Военкоры рассказали подробности наступления ВС РФ в Степногорске

Российские подразделения продолжают активное наступление в районе Степногорска, нанося значительные потери украинским подразделениям. Согласно оперативным данным, боевые действия ведутся на левом фланге Запорожского направления. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Уточняется, что ВС РФ выслеживают пехоту ВСУ и уничтожают их позиции. Продвижение вперед проводится с участием десантников и отрядов разведчиков, отметили военкоры.

Разведчики РФ обнаружили редкий танк ВСУ под Херсоном

В Херсонской области разведчики ВС РФ обнаружили редкий танк ВСУ — M1 Abrams, сообщил оператор БПЛА с позывным Дамбер. Он отметил, что такая модель является большой редкостью для региона.

Тяжелая бронированная техника ВСУ появляется в этом регионе крайне редко по причине высокой эффективности российских противотанковых средств, добавил военный. Он уточнил, что сейчас противник в основном задействует пехотные подразделения и артиллерийские расчеты.

ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Колумбийцам без опыта вручают автоматы и кидают на фронт

Вооруженные силы Украины отправляют колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки на передовую, рассказал отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье. По его словам, иностранные военные попадают в разгар боевых действий буквально через пару дней после прибытия в страну.

Инкапье указал, что наемников не держат в безопасных районах и не поручают сопряженные с меньшим риском задачи, например охрану воинских частей или тыловое обеспечение.

Раскрыто, что творят ВСУ в Кировске

Украинские военные поджигают дома мирных жителей окраин Кировска на Краснолиманском направлении, пытаясь тем самым замедлить наступление российских войск, сообщил источник в силовых структурах. По его словам, ВСУ поджигают целые улицы и кварталы.

Источник обратил внимание, что к такой тактике украинские военные прибегают на западной и северо-западной окраинах Кировска. Он подчеркнул, что именно там 63-я ОМБр ВСУ отступает под прикрытием штурмового полка «Скала».

Украинские солдаты занимались мародерством и грабежом

ВСУ занимались мародерством и грабежом в Днепропетровской области, заявил разведчик российской группировки войск «Восток» с позывным Окр. По его словам, о преступлениях украинской армии ему рассказал житель деревни Сосновки.

Военный добавил, что после бесчинств украинской армии в Сосновке осталось около 20 человек, в основном пенсионеры и те, кто ухаживает за ними. Они не могут обороняться, а любая жалоба на действия ВСУ может обернуться смертельной угрозой, отметил разведчик.

Читайте также:

Активное наступление и разгром за неделю: успехи ВС РФ к утру 21 сентября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 сентября

Гибель четырех человек, пожар и разрушения: как ВСУ атакуют РФ 20 сентября