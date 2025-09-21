Активное наступление и разгром за неделю: успехи ВС РФ к утру 21 сентября

За неделю боевых действий были уничтожены укрепленные районы ВСУ вблизи Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 21 сентября?
ВС РФ разгромили укрепрайоны ВСУ у Константиновки за неделю
Отмечается, что особое внимание было уделено закреплению на достигнутых рубежах и улучшению оборонительных позиций.
«Касаемо Константиновского участка: здесь наши военнослужащие сосредоточили свои основные усилия на закреплении ранее достигнутых результатов. В основном мы укрепляли новые, занятые рубежи и позиции, но и, естественно, занимались уничтожением укрепрайонов противника», — сказал он.
Российские бойцы за неделю значительно усилили свои позиции у Константиновки, добавил Марочко. Это создает условия для дальнейшего продвижения в этом районе, заключил он.
Военкоры рассказали подробности наступления ВС РФ в Степногорске
Российские подразделения продолжают активное наступление в районе Степногорска, нанося значительные потери украинским подразделениям, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Согласно оперативным данным, боевые действия ведутся на левом фланге Запорожского направления. Минобороны РФ информацию не комментировало.
Уточняется, что ВС РФ выслеживают пехоту ВСУ и уничтожают их позиции. Продвижение вперед проводится с участием десантников и отрядов разведчиков, отметили военкоры.
Разведчики РФ обнаружили редкий танк ВСУ под Херсоном
В Херсонской области разведчики ВС РФ обнаружили редкий танк ВСУ — M1 «Абрамс», сообщил РИА Новости оператор БПЛА позывным «Дамбер». Он отметил, что такая модель является большой редкостью для региона.
«Наши ребята, аэнпэшники (АНП — артиллерийский наблюдательный пункт. — NEWS.ru), это разведчики коптерные, сообщили, что по ним идет огневое воздействие. После чего мы обнаружили, что, возможно, по ним работает танк. Когда мы полетели на доразведку и увидели танк, это был „Абрамс“», — заявил боец.
Тяжелая бронированная техника ВСУ появляется в этом регионе крайне редко по причине высокой эффективности российских противотанковых средств, добавил военный. Он уточнил, что сейчас противник в основном задействует пехотные подразделения и артиллерийские расчеты.
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Украинские военные отчаянно сопротивляются, действуя как загнанные звери, заявил ТАСС артиллерист 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» с позывным Крик. По его словам, противник понимает безнадежность своего положения, но продолжает ожесточенно огрызаться.
«Они уже немножечко получили по зубам и понимают, что все уже, скорее всего, кончено. Только вопрос времени, когда они побегут или рассыпятся, рассредоточатся. Но огрызаются как звери загнанные. У них выбора особо нет: или накинуться, или погибнуть», — сказал боец.
