21 сентября 2025 в 05:37

Активное наступление и разгром за неделю: успехи ВС РФ к утру 21 сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

За неделю боевых действий были уничтожены укрепленные районы ВСУ вблизи Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 21 сентября?

ВС РФ разгромили укрепрайоны ВСУ у Константиновки за неделю

Отмечается, что особое внимание было уделено закреплению на достигнутых рубежах и улучшению оборонительных позиций.

«Касаемо Константиновского участка: здесь наши военнослужащие сосредоточили свои основные усилия на закреплении ранее достигнутых результатов. В основном мы укрепляли новые, занятые рубежи и позиции, но и, естественно, занимались уничтожением укрепрайонов противника», — сказал он.

Российские бойцы за неделю значительно усилили свои позиции у Константиновки, добавил Марочко. Это создает условия для дальнейшего продвижения в этом районе, заключил он.

Военкоры рассказали подробности наступления ВС РФ в Степногорске

Российские подразделения продолжают активное наступление в районе Степногорска, нанося значительные потери украинским подразделениям, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Согласно оперативным данным, боевые действия ведутся на левом фланге Запорожского направления. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Уточняется, что ВС РФ выслеживают пехоту ВСУ и уничтожают их позиции. Продвижение вперед проводится с участием десантников и отрядов разведчиков, отметили военкоры.

Разведчики РФ обнаружили редкий танк ВСУ под Херсоном

В Херсонской области разведчики ВС РФ обнаружили редкий танк ВСУ — M1 «Абрамс», сообщил РИА Новости оператор БПЛА позывным «Дамбер». Он отметил, что такая модель является большой редкостью для региона.

«Наши ребята, аэнпэшники (АНП — артиллерийский наблюдательный пункт. — NEWS.ru), это разведчики коптерные, сообщили, что по ним идет огневое воздействие. После чего мы обнаружили, что, возможно, по ним работает танк. Когда мы полетели на доразведку и увидели танк, это был „Абрамс“», — заявил боец.

Тяжелая бронированная техника ВСУ появляется в этом регионе крайне редко по причине высокой эффективности российских противотанковых средств, добавил военный. Он уточнил, что сейчас противник в основном задействует пехотные подразделения и артиллерийские расчеты.

Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями

Украинские военные отчаянно сопротивляются, действуя как загнанные звери, заявил ТАСС артиллерист 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» с позывным Крик. По его словам, противник понимает безнадежность своего положения, но продолжает ожесточенно огрызаться.

«Они уже немножечко получили по зубам и понимают, что все уже, скорее всего, кончено. Только вопрос времени, когда они побегут или рассыпятся, рассредоточатся. Но огрызаются как звери загнанные. У них выбора особо нет: или накинуться, или погибнуть», — сказал боец.

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 сентября

Гибель четырех человек, пожар и разрушения: как ВСУ атакуют РФ 20 сентября

Купянск, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 сентября

