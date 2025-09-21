Хрустящие и острые любимчики на столе: готовим огурцы в кетчупе чили

Ищете новую идею для консервации, которая взорвет вкусовые рецепторы? Эти огурчики в остром кетчупе чили станут хитом ваших зимних застолий. Они сочетают в себе привычную хрусткость с пикантным, обволакивающим и согревающим соусом.

Предлагаем вашему вниманию подробный пошаговый рецепт этой необычной заготовки. Главный секрет успеха — использование качественного кетчупа чили, который придает маринаду идеальный баланс остроты и сладости. Для приготовления вам понадобятся 1,5 кг мелких огурцов,500 г кетчупа чили, вода, 150 г сахара, 80 мл 9% столового уксуса, 2 столовые ложки соли и любимые специи по вкусу, например, чеснок и зонтики укропа.

Процесс начинается с подготовки огурцов. Их нужно тщательно вымыть и обрезать кончики. Затем готовим маринад на основе воды, кетчупа чили, соли и сахара. В стерилизованные банки укладываем пряности и плотно утрамбовываем огурцы. Заливаем все горячим маринадом, добавляем уксус и закатываем крышки.

Обязательно попробуйте приготовить эти огурцы в кетчупе чили на зиму по нашему пошаговому рецепту. Эта закуска идеально дополнит мясные блюда, картофель или станет яркой самостоятельной закуской. Приятных вам хлопот на кухне и вкусных зимних запасов!

