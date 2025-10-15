Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 00:45

Фаза Луны сегодня, 15 октября 2025 года. Занимаемся сексом и бизнесом

Фаза Луны сегодня, 15 октября 2025 года. Занимаемся сексом и бизнесом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 15 октября, Луна на протяжении всего календарного дня будет пребывать в 24-х лунных сутках. Они завершатся только завтра в 00:29.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Луной все еще управляет царственный и рассудительный Лев. Кроме того, и фаза Луны сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Лабытнанги, Перми, Уссурийске и других городах также останется убывающей. Однако спутник Земли перешел в четвертую четверть цикла, а значит, до новолуния осталось меньше недели.

Общая характеристика 24-х лунных суток

Подходящий день для разработки и подготовки к запуску новых проектов. У вас будет достаточно энергии и вдохновения, чтобы четко определить последовательность действий и придерживаться ее хотя бы в первые дни.

Внешность и здоровье перед новолунием

Выявленные в этот день недуги не окажут серьезного влияния на общее состояние здоровья. Сегодня благоприятный момент для начала приема медикаментов, витаминов или биодобавок. Физические нагрузки, такие как занятия спортом, йогой, пилатесом или танцами, принесут пользу, а визит в салон красоты поднимет настроение.

Денежные хлопоты и бизнес в четвертой четверти лунного цикла

Отличный день для бизнесменов и людей творческих профессий. Ваши новые проекты имеют все шансы на успех. Выставки и презентации привлекут нужное внимание. Если у вас достаточно ресурсов, можно заняться благотворительностью.

Семья и брак в третьей декаде лунного месяца

День идеально подходит не только для заключения брака, но и того, чтобы прямо сегодня озаботиться продолжением рода. Романтические свидания сегодня тоже пройдут успешно. Общаясь с родственниками, старайтесь не нарушать личные границы и не делать неприемлемых замечаний.

Природные циклы на убывающей Луне

Рыбалка в эти сутки может не оправдать ожиданий тех, кто ждет хороший улов. Садоводы и огородники могут смело планировать свои дела в соответствии с Лунным календарем на октябрь. Владельцам домашних животных стоит проверить график прививок и подготовить питомцев к вакцинации.

Ранее мы дали советы для приготовления идеальной квашеной капусты.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
