10 октября 2025 в 13:00

Азу — татарское рагу с говядиной и солеными огурцами: вкуснейший рецепт национальной кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Азу — татарское рагу с говядиной и солеными огурцами: вкуснейший рецепт национальной кухни! Это настоящая симфония вкуса, где нежное мясо, пикантные огурцы и ароматный картофель создают гармоничное сочетание. Сытное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина и надолго сохраняет тепло домашнего очага.

Ингредиенты

  • Говядина — 500 г
  • Картофель — 6-8 шт.
  • Огурцы соленые — 2 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Мясо нарежьте соломкой и обжарьте в разогретом масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук и готовьте до мягкости. Введите томатную пасту, натертые огурцы и немного воды, тушите под крышкой 40 минут.
  2. Отдельно обжарьте картофель соломкой до полуготовности. Переложите картофель к мясу, добавьте специи, лавровый лист и измельченный чеснок. Тушите все вместе 15-20 минут до полной готовности картофеля.

Ранее мы делились рецептом картошки, которая вызывает зависимость! Вкуснятина с беконом и сырно-чесночным соусом.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
