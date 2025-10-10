Азу — татарское рагу с говядиной и солеными огурцами: вкуснейший рецепт национальной кухни

Азу — татарское рагу с говядиной и солеными огурцами: вкуснейший рецепт национальной кухни! Это настоящая симфония вкуса, где нежное мясо, пикантные огурцы и ароматный картофель создают гармоничное сочетание. Сытное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина и надолго сохраняет тепло домашнего очага.

Ингредиенты

Говядина — 500 г

Картофель — 6-8 шт.

Огурцы соленые — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Лавровый лист — 2 шт.

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Мясо нарежьте соломкой и обжарьте в разогретом масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук и готовьте до мягкости. Введите томатную пасту, натертые огурцы и немного воды, тушите под крышкой 40 минут. Отдельно обжарьте картофель соломкой до полуготовности. Переложите картофель к мясу, добавьте специи, лавровый лист и измельченный чеснок. Тушите все вместе 15-20 минут до полной готовности картофеля.

