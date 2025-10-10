Азу — татарское рагу с говядиной и солеными огурцами: вкуснейший рецепт национальной кухни! Это настоящая симфония вкуса, где нежное мясо, пикантные огурцы и ароматный картофель создают гармоничное сочетание. Сытное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина и надолго сохраняет тепло домашнего очага.
Ингредиенты
- Говядина — 500 г
- Картофель — 6-8 шт.
- Огурцы соленые — 2 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Лавровый лист — 2 шт.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Мясо нарежьте соломкой и обжарьте в разогретом масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук и готовьте до мягкости. Введите томатную пасту, натертые огурцы и немного воды, тушите под крышкой 40 минут.
- Отдельно обжарьте картофель соломкой до полуготовности. Переложите картофель к мясу, добавьте специи, лавровый лист и измельченный чеснок. Тушите все вместе 15-20 минут до полной готовности картофеля.
