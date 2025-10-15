Япония зовет: когда лучше отправиться в страну чудес и что стоит увидеть

Япония — страна, которая завораживает своей уникальной культурой, древними традициями и современными технологиями. NEWS.ru пообщался с тревел-блогером и руководителем турфирмы Наталией Ансталь, которая рассказала, когда лучше всего отправиться в путешествие по Японии, сколько это может стоить и какие места обязательно стоит посетить, чтобы полностью окунуться в атмосферу этой страны.

Когда стоит ехать в Японию

Для того чтобы увидеть цветение сакуры, а это одно из самых притягательных явлений, которое хотят застать туристы, ехать в Японию стоит весной. Это период с марта по май. В это время сакуры находятся на пике, а погода, как правило, мягкая и солнечная. Но поездку стоит бронировать заранее, желательно за полгода, так как весна в Японии — пик туристического сезона. Также в страну можно поехать осенью, чтобы понаблюдать за листвой момидзи. Кроме того, в октябре и ноябре по всей стране проходят местные праздники: исторические парады, гастрономические ярмарки, вечерние подсветки храмов.

С начала июня до конца июля на большей части Японии сезон дождей, при этом там довольно жарко, а в августе могут начаться тайфуны. Поэтому путешествовать в это время года будет некомфортно. Зимой в Японию можно поехать для катания на горных лыжах. В центральных регионах погода остается умеренной и сухой, на севере ложится стабильный «пудровый» снег.

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Какие города Японии следует посетить

В Японии стоит посетить несколько городов, которые предлагают разные впечатления: Токио, Киото, Осаку и Хиросиму. Каждый город имеет свои достопримечательности, и выбор зависит от интересов туриста.

Столица Японии известна контрастом: с одной стороны, здесь небоскребы, яркие огни и шумные улицы, с другой — старинные храмы и уютные парки. В Токио стоит посетить Императорский дворец — резиденцию правящей династии, который также является символом истории страны. Кроме того, в столице расположился Токийский национальный музей — старейший и крупнейший музей в Японии. В экспозиции — произведения изобразительного и прикладного искусства, религиозные артефакты и археологические находки. Чтобы насладиться пейзажами, можно отправиться в парк Йойоги. Он будет особенно актуален в сезон цветения сакуры. Также в Токио построили тематический центр, посвященный миру Гарри Поттера. Студия предлагает интерактивное путешествие по местам съемок и декорациям киносаги.

Осака известна разнообразной ночной жизнью и множеством мест для дискотек и вечерних мероприятий. Этот город также славится гастрономическими турами, где можно попробовать различные блюда местной кухни. Киото, напротив, известен историческими храмами и садами. В городе стоит Киемидзу-дэра — буддийский храмовый комплекс, который в 1994 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также там находится международный музей манги. В музее насчитывается более 200 тысяч экземпляров знаменитых японских комиксов.

Фото: Moritz Wolf/imagebroker/Global Look Press

История города Хиросима связана с трагедией атомной бомбардировки 6 августа 1945 года. Это первый и единственный в истории случай применения ядерного оружия против людей. Тем не менее сейчас город восстановлен и позволяет окунуться в прошлое, хоть и не такое радужное. Там находится мемориал мира — руины бывшего Выставочного центра торгово-промышленной палаты, одно из немногих зданий, уцелевших в эпицентре взрыва. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в Хиросиме есть Музей мира, где можно увидеть личные вещи жертв, фотографии, макеты и другие свидетельства трагедии.

Съездить в Нару стоит, чтобы прикоснуться к истокам японской цивилизации и насладиться атмосферой древней столицы. Там расположено множество храмов, которые относятся к VIII веку. Также в Наре есть знаменитый на весь мир парк, в котором свободно гуляют более тысячи ручных пятнистых оленей, считающихся священными животными и символом города.

Сколько стоит поездка в страну восходящего солнца

Стоимость поездки в Японию зависит от продолжительности, стиля отдыха и других факторов. Авиабилеты эконом-варианта, например, с одной-двумя пересадками в среднем обходятся в 80–120 тысяч рублей. Средний вариант (с одной удобной пересадкой, хорошим сервисом) — 120–170 тысяч рублей. Хостелы и капсульные отели в Японии, как правило, стоят от трех до трех с половиной тысячи рублей за ночь. Классические отели вдали от центра города — от четырех тысяч рублей за номер на одного, ближе к центру — от восьми тысяч рублей за сутки.

Стоит отметить, что во многие храмы в Японии вход бесплатный. Если плату все же берут, ее размер обычно варьируется от 300 до 600 йен (160–350 рублей) с одного взрослого посетителя. Билеты в замки и дворцы в среднем стоят порядка 600–1000 йен. Кроме того, еда в Японии довольно дешевая. В кафе и ресторанах можно поесть на 1500–3000 йен (800–1600 рублей). Но есть и варианты для экономии, например, можно попробовать уличную еду или купить продукты в супермаркете.

Фото: Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER/Global Look Press

О каких необычных правилах следует знать туристам

В Японии нельзя вставлять палочки в еду (особенно в рис) из-за буддийской похоронной традиции. Для местных жителей стоящий в рисе палочки напоминают погребальный обряд. Это считается плохой приметой, сулящей беду. Также в Японии принято чавкать во время еды, особенно при употреблении лапши или супа. Такое поведение рассматривается как знак признательности и одобрения, а также как комплимент повару за прекрасно проделанную работу. Кроме того, в стране не принято оставлять чаевые. Попытка «отблагодарить» деньгами нередко вызывает у японцев замешательство и даже смущение. Это касается разных ситуаций: ресторанов, такси, отелей, туристических гидов и других услуг, например парикмахерских или спа.

В некоторых храмах Японии принято снимать обувь при входе во внутреннее помещение. Это связано с тем, что полы покрыты традиционными плетеными матами и ходить по ним в обуви недопустимо. В некоторых ресторанах туристов также могут попросить разуться. Кроме того, в Японии не принято уступать место беременным и пожилым людям. В японской культуре это ставит другого человека в неловкое положение. Кроме того, в поездах есть специальные места для пожилых и беременных, поэтому нет необходимости лишний раз тревожить кого-то.

Также в Японии практически нет общественных урн — их заменяют редкие мусорные баки у входа в метро или магазины, что может удивить многих туристов. Поэтому, отправляясь в путешествие, следует готовиться к тому, что упаковки от еды или другой мусор придется какое-то время поносить с собой в сумке или в руках.

Читайте также:

Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой

Назван топ-5 направлений у россиян-одиночек на новогодние праздники

Стало известно, как сильно подорожал отдых в Турции за последние годы

Россиянам рассказали, как поехать в Египет за 30 тыс. рублей