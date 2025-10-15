Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Приметы 15 октября: Куприян и Устинья — день защиты от чар и темных сил

Приметы 15 октября: Куприян и Устинья — день защиты от чар и темных сил

15 октября в народной традиции получил название Куприян и Устинья (или Куприянов день). В этот день чтут память священномученика Киприана и мученицы Иустины. Однако в народном сознании этот день закрепился как один из самых опасных. Считалось, что на Куприяна и Устинью нечистая сила особенно активна и стремится сбить людей с пути, навести порчу или сглаз. Поэтому предки проводили этот день с величайшей осторожностью, посвящая время молитве и защитным обрядам.

Погодные приметы 15 октября

Погода на Куприянов день была важна для определения характера будущей зимы, особенно обращали внимание на первые признаки заморозков.

  • Если утром появился иней — погода будет солнечной и сухой еще несколько дней.

  • Холодный ветер в сочетании с сильным дождем предвещал суровую, очень холодную зиму.

  • Если листья с деревьев сильно опадают в этот день, холода и скорое похолодание надо ждать со дня на день.

Приметы о животных и птицах 15 октября

  • Если кот сидит на самом теплом месте или греется на солнышке — это верный признак, что скоро выпадет снег.

  • Если куры нахохлились и приподнимают перья, прячась от ветра, — это к скорым и сильным холодам.

  • Если перелетные птицы уже улетели на юг до 15 октября, зима будет ранней и суровой.

  • Если мухи до сих пор активны и не заснули — это предвещало, что тепло продлится еще некоторое время.

Что можно делать 15 октября

Основной задачей дня было обеспечение защиты семьи и жилища. Действия носили обережный и молитвенный характер.

  • Верующие обращались с молитвой к святому Куприяну (Киприану) и Устинье (Иустине), прося их о защите от наваждения и всех происков нечистой силы.

  • Женщины собирались на осенние посиделки, но в этот день было принято петь грустные, протяжные песни и заниматься рукоделием, что помогало укрепить дух и не поддаться соблазнам.

Что категорически нельзя делать 15 октября: табу на порчу

Поскольку день связан с риском встречи с «темными силами», большинство запретов направлено на сохранение душевного покоя, финансовой стабильности и защиту от негатива.

  • Нельзя принимать угощения и подарки. Строго запрещалось брать что-либо из рук незнакомых людей — угощение, подарок или даже простое одолжение. Верили, что вместе с предметом можно принять на себя порчу, сглаз или болезнь.

  • Нельзя ругать и оставлять детей одних. Детям в этот день требовалось особое внимание. Ругать детей было нельзя, а некрещеных малышей запрещалось оставлять одних даже на минуту, чтобы их не напугала нечистая сила.

  • Нельзя носить яркую одежду. Считалось, что яркая, броская одежда привлекает излишнее внимание злых духов и дурного глаза.

  • Нельзя давать деньги в долг. Финансовые операции в этот день могли обернуться убытками. Дать деньги в долг означало, что вернуть их будет крайне сложно или невозможно.

Также наши предки старались не переезжать в новое жилье и не совершать крупных сделок, чтобы не привлечь к себе финансовые проблемы.

Когда квасить капусту в октябре? Перечислили лучшие дни по лунному календарю и народные приметы.

