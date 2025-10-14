Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 04:20

Биолог рассказал, как отстирать пятна от губной помады

Биолог Опарин: пятна от губной помады удалят спирт и средство для мытья посуды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лучшим способом для удаления пятен от губной помады с одежды является последовательное использование средства для мытья посуды и медицинского спирта, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, такой метод позволяет эффективно бороться как с жировой основой косметического продукта, так и со стойкими пигментами.

Химическая природа губной помады заключается в сложной комбинации жиров, воска, масел и стойких пигментов. Стратегия по ее удалению с одежды состоит в двойном ударе — против жировой основы и стойкого пигмента. Против жира нужно сначала обработать пятно средством для мытья посуды и оставить на 15 минут. Это разрушит жиро-восковую основу. Против пигмента следует нанести медицинский спирт или жидкость для снятия лака без ацетона. Затем тщательно прополощите и постирайте ткань с добавлением кондиционера, который поможет удалить остатки силиконов, — пояснил Опарин.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев заявил, что устранить плесень в квартире можно с помощью мыльного раствора и уксуса. По его словам, плесень представляет угрозу для человеческого здоровья. Эксперт отметил, что если она не успела широко распространиться, то ее удаление не составит большого труда.

пятна
советы
биологи
лайфхаки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке совершили нападение на пассажирский автобус
К чему снится снег: узнайте тайный смысл сна прямо сейчас
Диетолог ответила, сколько шоколада можно съесть без вреда для организма
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 октября
Адвокат рассказала, когда за замещение коллеги в отпуске положена доплата
Операция штурмовиков России завершилась полным успехом без единого выстрела
Россиянам раскрыли, могут ли их лишить премии в отпуске
В США рассказали, как Трамп напугал Макрона
Эксперт раскрыла секрет борьбы со спам-звонками из банков
Экономист ответил, как правильно выбрать вклад и приумножить накопления
Трамп рассказал, кто может помочь в урегулировании конфликта на Украине
Трамп принял решение о приеме Зеленского в Белом доме
Starship завершил 11-й испытательный полет в Индийском океане
Развод с Самойловой, измены, рехаб: как живет рэпер Джиган
Мадуро назвал демонической ведьмой лауреата Нобелевской премии
Стало известно, куда направят дело о покушении на Симоньян и Собчак
«Необратимые сбои»: названа смертельная опасность фрукторианской диеты
Биолог рассказал, как отстирать пятна от губной помады
Онколог развеял миф об опасности дезодорантов
«Единственный реальный шанс»: в ЕС предложили способ спасения Украины
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.