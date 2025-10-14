Биолог рассказал, как отстирать пятна от губной помады

Лучшим способом для удаления пятен от губной помады с одежды является последовательное использование средства для мытья посуды и медицинского спирта, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, такой метод позволяет эффективно бороться как с жировой основой косметического продукта, так и со стойкими пигментами.

Химическая природа губной помады заключается в сложной комбинации жиров, воска, масел и стойких пигментов. Стратегия по ее удалению с одежды состоит в двойном ударе — против жировой основы и стойкого пигмента. Против жира нужно сначала обработать пятно средством для мытья посуды и оставить на 15 минут. Это разрушит жиро-восковую основу. Против пигмента следует нанести медицинский спирт или жидкость для снятия лака без ацетона. Затем тщательно прополощите и постирайте ткань с добавлением кондиционера, который поможет удалить остатки силиконов, — пояснил Опарин.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев заявил, что устранить плесень в квартире можно с помощью мыльного раствора и уксуса. По его словам, плесень представляет угрозу для человеческого здоровья. Эксперт отметил, что если она не успела широко распространиться, то ее удаление не составит большого труда.