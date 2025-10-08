Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:31

Легкий соус вместо майонеза: готовим огуречную заправку за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огуречный соус представляет собой полезную и легкую альтернативу традиционному майонезу. Это сочетание отличается освежающим вкусом и нежной кремовой текстурой при минимальной калорийности. Соус идеально подходит для заправки салатов, мяса, рыбы и овощных блюд.

Для приготовления потребуется: 1 огурец, 100 г пастообразного творога, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. укропа, специи по вкусу. Огурец натирают на крупной терке и слегка отжимают лишний сок. Добавляют творог, измельченный чеснок, сметану и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешивают до однородной консистенции. Приправляют солью, перцем или другими любимыми специями. Секрет успеха заключается в использовании достаточно густого творога — это позволяет получить кремовую текстуру без лишней влаги. Соус можно хранить в холодильнике до 2 суток в герметичной емкости.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

