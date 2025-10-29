Маринованные огурцы в микроволновке за 3 минуты: точь-в-точь как из банки

С этим рецептом вы приготовите маринованные огурцы в микроволновке за 3 минуты. По вкусу они получаются точь-в-точь как в банке! Огурцы остаются хрустящими, но пропитываются пряным маринадом с приятной кислинкой.

Вам понадобится: 2 средних свежих огурца, 2 ст. л. уксуса (9%), 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 100 мл крутого кипятка, зубчик чеснока и укроп по вкусу. Огурцы нарежьте вдоль длинными дольками. В жаропрочную посуду сложите огурцы, добавьте измельченный чеснок и укроп. Отдельно смешайте уксус, соль, сахар и кипяток до полного растворения. Залейте огурцы маринадом и поставьте в микроволновку на 3 минуты при максимальной мощности. Достаньте, дайте полностью остыть.

Такая закуска идеально подходит к мясу, картофелю или как дополнение к сэндвичам. Главное преимущество этого рецепта — скорость приготовления.

