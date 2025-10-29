Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 17:01

Маринованные огурцы в микроволновке за 3 минуты: точь-в-точь как из банки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С этим рецептом вы приготовите маринованные огурцы в микроволновке за 3 минуты. По вкусу они получаются точь-в-точь как в банке! Огурцы остаются хрустящими, но пропитываются пряным маринадом с приятной кислинкой.

Вам понадобится: 2 средних свежих огурца, 2 ст. л. уксуса (9%), 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 100 мл крутого кипятка, зубчик чеснока и укроп по вкусу. Огурцы нарежьте вдоль длинными дольками. В жаропрочную посуду сложите огурцы, добавьте измельченный чеснок и укроп. Отдельно смешайте уксус, соль, сахар и кипяток до полного растворения. Залейте огурцы маринадом и поставьте в микроволновку на 3 минуты при максимальной мощности. Достаньте, дайте полностью остыть.

Такая закуска идеально подходит к мясу, картофелю или как дополнение к сэндвичам. Главное преимущество этого рецепта — скорость приготовления.

Ранее стало известно, как замариновать в банке капусту со свеклой и морковью: закуска, которая украсит любой стол.

Читайте также
Хрустящие огурчики по-корейски: закрываю так — зимой уплетаем всей семьей вкуснейшую закуску
Общество
Хрустящие огурчики по-корейски: закрываю так — зимой уплетаем всей семьей вкуснейшую закуску
Кимчи из огурцов: закуска по-корейски с минимумом калорий
Общество
Кимчи из огурцов: закуска по-корейски с минимумом калорий
Универсальное яблочное желе — в печенье, торт и на хлеб! 4 ингредиента, а какая вкуснота
Общество
Универсальное яблочное желе — в печенье, торт и на хлеб! 4 ингредиента, а какая вкуснота
7 лучших рецептов маринованной капусты: когда и как готовить, секреты
Семья и жизнь
7 лучших рецептов маринованной капусты: когда и как готовить, секреты
10 лучших рецептов вкусного маринованного перца на зиму. Пальчики оближешь!
Семья и жизнь
10 лучших рецептов вкусного маринованного перца на зиму. Пальчики оближешь!
огурцы
рецепты
домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Генерал запаса высказался о заключенных на СВО
В Госдуме рассказали об истоках русофобии чешского президента
«Сын Усольцевых не понесет ответственности»: семья инсценировала пропажу?
Жен бойцов СВО с детьми предложили наказывать из-за одной хитрости
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.