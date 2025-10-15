Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 00:27

Трамп оценил свои отношения с Путиным

Трамп оценил свои отношения с Путиным как хорошие

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным, сообщили на сайте Белого дома. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-брифинга, организованного после встречи с аргентинским коллегой Хавьером Милеем.

У меня с Путиным были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими, — заявил Трамп.

Американский президент также выразил личное пожелание Путину, чтобы у него все было хорошо. Параллельно Трамп высказал точку зрения о продолжении украинского кризиса, предположив возможность серьезных экономических последствий для России.

Ранее стало известно, что Трамп намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Переговоры могут состояться 17 октября. Журналисты информировали, что визиту президента Украины предшествовал ряд телефонных переговоров с президентом США о возможной поставке Украине ракет Tomahawk.

До этого Трамп выразил мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса. Он добавил, что турецкого лидера «уважают в России».

Дональд Трамп
США
Владимир Путин
Россия
