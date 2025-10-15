Россия никогда не была изолирована на международном уровне, заявил постпред Украины в ООН, бывший посол в Германии Андрей Мельник. По его словам, Москва мастерски влияет на настроения в организации, передает телеканал «Общественное».

Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать, — сказал он.

Дипломат добавил, что Россия имеет очень тесные отношения со странами Глобального Юга, а количество желающих примкнуть к БРИКС только увеличивается. Москва «на коне», поскольку создает «огромное дипломатическое присутствие», констатировал он.

Тем временем ирландский журналист Чей Боуз напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году не дал состояться переговорам между Россией и Украиной из-за денег. Аналитик подчеркнул, что делегации двух стран должны были обсудить украинский кризис в Стамбуле.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что запуск ракет Tomahawk требует участия специалистов из США, так что поставка этого оружия Украине действительно может плохо кончиться. Так он отреагировал на заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который говорил, что передача Киеву американских ракет может плохо закончиться для самого президента США Дональда Трампа.