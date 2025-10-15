Россиянам объяснили, как отстирать пятно от шариковой ручки

Пятно от шариковой ручки можно эффективно вывести с одежды, используя медицинский спирт или водку, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, важным подготовительным этапом является подкладывание под загрязненный участок чистой белой салфетки для адсорбции чернил.

Как отстирать пятно от шариковой ручки? Подложите под него чистую белую салфетку или бумажное полотенце для адсорбции выходящих чернил. Смочите ватный тампон в медицинском спирте или водке и промакивающими движениями от краев к центру обработайте пятно. Это предотвратит растекание и образование ореола. Чернила будут переходить на салфетку. После выведения постирайте вещь с мылом или порошком, чтобы удалить остатки растворителя и пигмента. Для старых пятен можно использовать молоко или кисломолочные продукты, — пояснил Опарин.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что шторы необходимо стирать каждые три — шесть месяцев. По ее словам, в детских комнатах процедуру необходимо повторять раз в месяц или два.