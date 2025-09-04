Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 10:27

Россиянам объяснили, как часто нужно стирать шторы

Биолог Лялина заявила, что шторы нужно стирать раз в три-шесть месяцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шторы необходимо стирать каждые три-шесть месяцев, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, в детских комнатах процедуру необходимо повторять раз в месяц-два.

Большинство штор в жилых помещениях рекомендуется стирать каждые три-шесть месяцев. Это поможет удалить пыль, аллергены и загрязнения. В помещениях с высокой проходимостью, например на кухне или в детских комнатах, или в домах с домашними животными может потребоваться более частая стирка — каждые один-два месяца, — отметила Лялина.

Если в районе проживания много пыли или человек страдает от аллергии, то шторы следует стирать чаще, подчеркнула эксперт. Она также посоветовала регулярно пылесосить шторы с помощью насадки для обивки, чтобы удалить пыль и паутину.

Накопленная пыль, пыльца и другие аллергены способны вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. Это может проявляться в виде чихания, насморка, зуда и других симптомов. В пыли могут быть пылевые клещи — микроскопические существа, которые могут вызывать также аллергии и астму. Шторы, особенно из плотных тканей, способны стать идеальным местом для их размножения, — подчеркнула Лялина.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что продукты в холодильнике лучше не хранить дольше четырех дней. Специалист подчеркнула, что не стоит запасаться товарами на более длительный срок. По ее словам, идеальная организация холодильника способствует здоровому питанию и минимизирует отходы.

