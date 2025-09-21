В Совфеде назвали «ударом в спину олимпизма» решение МОК по РФ и Израилю

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев счел «ударом в спину» олимпийского движения решение Международного олимпийского комитета (МОК) об ограничении участия российских спортсменов в Олимпиаде 2026 года, и игнорирование ситуации с Израилем, передает ТАСС. На полях Первой Всемирной общественной ассамблеи он напомнил, что комитет решил не лишать Израиль участия в Играх.

Противоположные решения по России и по Израилю в условиях, когда, с моей точки зрения, политика и спорт по определению не должны были совмещаться, такое решение должно было быть равным по отношению к любым странам, которые вовлечены в любые конфликты, для меня крайне прискорбно. Для меня [оно] является ударом в спину международному олимпийскому движению, — приводит его слова агентство.

Косачев отметил, что МОК продолжает придерживаться своей «изначально ошибочной позиции», и обвинил олимпийский комитет в «радикальном нарушении принципа «спорт вне политики».

Ранее фигуристка Евгения Медведева призывала МОК и ISU «включить здравый смысл» и прекратить несправедливые ограничения в отношении российских спортсменов. Поводом для заявления стало успешное выступление фигуристки Аделии Петросян в квалификационном отборе на Олимпийские игры 2026 года.