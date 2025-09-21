В МВД объяснили, как отличить письма «Госуслуг» от фишинга МВД: отличить письма «Госуслуг» от фишинга можно с помощью адреса отправителя

Для того, чтобы отличить настоящее письмо «Госуслуг» от мошеннических рассылок, особое внимание следует уделить адресу отправителя, содержанию послания и ссылкам в нем, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Отмечается, что письмо также никогда не придет в мессенджер.

Как отличить письмо от «Госуслуг» от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет, — сказано в сообщении.

В МВД уточнили, что адрес отправителя должен полностью совпадать с официальным, а его написание рекомендуется дополнительно проверять через браузер. Все ссылки в письме должны вести исключительно на домен gosuslugi.ru.

Также правоохранители подчеркнули, что в настоящих письмах никогда не запрашивают конфиденциальную информацию — данные СНИЛС, банковских карт или коды из СМС. Вся информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете на сайте.

Ранее россиян предупредили, что если собеседник на сайте знакомств постоянно живет за границей, но ищет партнера в конкретном регионе России, то это может быть мошенник. Уточняется, что в таком случае потенциальный партнер попросит денег, оказавшись в каких-то сложных жизненных обстоятельствах.