Появились подробности о мелодии, созданной для награждения Петросян ISU: созданная для награждения Петросян мелодия не имеет названия

Музыка, прозвучавшая после награждения российской фигуристки Аделии Петросян за победу на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, была создана недавно, сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU) в комментарии ТАСС. У произведения пока нет названия.

Это новое музыкальное произведение, его создали недавно. Скорее всего, поэтому его не удалось распознать сразу. У него еще нет названия, — отметили в ISU.

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая под руководством тренера Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на квалификационном турнире с 68,72 балла. Победа на турнире обеспечила ей участие в зимних Олимпийских играх 2026 года. Второе место заняла грузинка Анастасия Губанова (68,08), третье — бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

Ранее японские фигуристы Юна Нагаока и Сумитада Моригути рассказали, что всем, кто участвует в отборе на зимние ОИ, запрещено отвечать на вопросы о спортсменах из России. Петросян и Петр Гуменник выступают в нейтральном статусе. Член совета ISU Александр Кибалко между тем заявил, что в организации нет неприязни к российским спортсменам. По его словам, в коллективе царит рабочая атмосфера.