Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 17 сентября

Силы ПВО в ночь на 17 сентября уничтожили и перехватили беспилотники в трех районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал он.

Кроме того, БПЛА был уничтожен над Воронежем, предварительно, пострадавших нет, рассказал губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев.

Также стало известно, что российский расчет БПЛА Supercam S350 18-й общевойсковой армии скорректировал работу артиллерийского орудия группировки войск «Днепр» по пункту управления БПЛА украинской армии, размещавшегося на правом берегу Днепра Херсонской области, в результате чего объект противника был полностью уничтожен, сообщили журналистам в Минобороны России.

«В ходе планового облета оккупированных украинскими боевиками территорий в дневное время суток был выявлен неоднократный запуск дронов различного типа из заброшенного здания, где бойцы ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА. Координаты места дислокации противника были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. В свою очередь артиллеристы несколькими точными попаданиями уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в ведомстве.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 16 сентября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на десять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 87 дронов.

По данным ведомства, больше всего воздушных целей — 30 — было уничтожено над Курской областью, еще 18 — над Саратовской, 11 — над Ростовской и 10 — над Брянской областями. Пять летательных аппаратов ликвидировали над Тульской, четыре — над Рязанской, один — над Нижегородской и по два — над Волгоградской и Воронежской областями.

Кроме того, три БПЛА были подавлены над Крымом и один — над акваторией Черного моря. Накануне вечером средства ПВО сбили 24 дрона над Курской областью. По словам врио главы региона Александра Хинштейна, обломки беспилотника упали на частный дом в Курске, обошлось без жертв и пострадавших.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки украинские военные атаковали 42 населенных пункта региона, применив артиллерию и 160 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и 18 частных домов, предприятие, коммерческий объект, спецтехника, три грузовых и 10 легковых автомобилей.

По словам губернатора, ранения получили 11 мирных жителей, трое погибли. В частности, восемь человек пострадали при атаке на служебную машину в селе Зозули Борисовского района. Им была оказана медицинская помощь.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 16 сентября: налет на нефтебазу, результаты атак

Российские ученые «хоронят» Starlink, приговор Зеленскому: что будет дальше

Империя дронов: Запад признал тотальное превосходство БПЛА России