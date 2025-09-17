В Госдуме ответили, действительно ли миру грозит ядерный Армагеддон Депутат Чепа заявил, что миру не грозит ядерный Армагеддон

Конфликты, происходящие сегодня в мире, не приведут к «ядерному Армагеддону», выразил уверенность первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит Lenta.ru. Таким образом он развеял опасения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Чепа убежден, что дипломатия обязательно победит.

Президент Токаев, наверное, имел в виду, что в сравнении с прошлыми периодами сейчас действительно ситуация в мире очень напряженная, но это в сравнении с прошлыми периодами — мое мнение. Дипломатия победит. Я уверен в этом, конечно, — сказал депутат.

Ранее Токаев заявил, что риск ядерного Армагеддона по-прежнему остается высоким. По его словам, причиной является отсутствие доверия между странами и нарастание глобальных противоречий, передает Tengrinews. Лидер Казахстана подчеркнул, что в таких условиях особое значение приобретает дипломатия и преодоление взаимного отчуждения. Он также назвал важным повышение уровня доверия на международной арене.