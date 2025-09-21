«Интервидение-2025»
Этот норвежский торт стал настоящим хитом — рецепт без заморочек, а вкус покорит гурманов

Норвежский торт представляет собой изысканный десерт, сочетающий нежное песочное основание, хрустящий слой безе и воздушный сливочный крем. Этот торт отличается контрастом текстур и изысканным вкусом, который понравится ценителям изысканных десертов. Приготовление не требует специальных кулинарных навыков и доступно даже начинающим хозяйкам.

Для приготовления теста потребуется 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 4 желтка, 3 столовые ложки молока, 150 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя. Масло растирают с сахаром, добавляют желтки и молоко, вводят просеянную муку с разрыхлителем. Тесто распределяют по форме и готовят безе из 4 белков, 200 г сахара, щепотки соли и чайной ложки лимонного сока. Белки взбивают до устойчивых пиков, аккуратно распределяют по тесту, посыпают дробленым миндалем и выпекают при 160 градусах около 30 минут до золотистого цвета безе. Для крема взбивают 300 мл холодных сливок 33% жирности до устойчивой пышной массы. Остывший корж разрезают горизонтально и промазывают кремом. Ключевой секрет успеха — тщательное взбивание белков с сахаром до глянцевой поверхности и полное остывание коржа перед нанесением крема, что позволяет сохранить идеальную текстуру десерта.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

