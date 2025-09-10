Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 20:42

«Необратимый шаг»: в Норвегии забили тревогу из-за антироссийских планов ЕС

Журналист Стейган: отправка солдат на Украину вовлечет Норвегию в противостояние

Солдат армии Норвегии Солдат армии Норвегии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отправка норвежских солдат на Украину станет необратимым шагом, вовлечет страну в прямой конфликт с Россией и подвергнет жизни граждан государства опасности, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan. При этом он подчеркнул, что общество не давало на это согласия.

И мы должны заявить об этом как можно яснее: норвежские солдаты на Украину не отправятся. Это будет необратимый шаг, который сделает Норвегию прямой участницей конфликта и поставит нас на линию российского огня. <...> Это означает рисковать жизнями норвежцев в опосредованной войне, которой мы не выбирали, за которую никогда не голосовали и на которую у них нет мандата, — заявил журналист.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что отправка войск ЕС на Украину фактически будет означать официальное объявление войны России. По ее словам, сейчас присутствие контингента Евросоюза в зоне боевых действий невозможно.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, заявил, что Россия не согласна с вводом военного контингента Евросоюза на Украину. По его словам, Европа стремится к войне с Россией, и размещение войск на Украине позволит ЕС размещать там любое вооружение.

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
