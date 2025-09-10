Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 21:42

МАГАТЭ впервые признало вмешательство Украины в работу ЗАЭС

Ульянов: МАГАТЭ признало наличие давления Украины на российских сотрудников ЗАЭС

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально признало факт давления украинской стороны на российских сотрудников Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, признание этого факта в официальном докладе агентства представляет собой важный шаг в объективной оценке ситуации вокруг атомной станции, передает ТАСС.

Важно также, что авторы доклада [МАГАТЭ] наконец-то признали факт наличия стресса у сотрудников ЗАЭС, а не только у персонала украинских установок. Вызван он непрекращающимися провокациями и угрозами в адрес российских работников и членов их семей со стороны Украины, — заявил Ульянов.

Он также подчеркнул, что российская сторона неоднократно предоставляла соответствующие доказательства руководству МАГАТЭ. Российский представитель отметил значимость данного отражения реального положения дел в официальных документах.

Ранее Ульянов призвал МАГАТЭ дать жесткую оценку недавним атакам на Запорожскую атомную электростанцию. Он охарактеризовал действия ВСУ как безрассудные.

Украина
МАГАТЭ
Михаил Ульянов
ЗАЭС
давление
работники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стрелявшего в сторонника Трампа пожилого мужчину задержали
В сторонника Трампа выстрелили во время выступления в Юте
Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
Мощные подземные толчки зафиксировали в российском регионе
Пьяный штаб-сержант ВСУ устроил смертельное ДТП в Киеве
МАГАТЭ впервые признало вмешательство Украины в работу ЗАЭС
Стало известно, на сколько выросли поставки красной икры в Россию
«Москва слезам не верит», Домогаров, дети: как живет Марина Александрова
Малышева упрекнула гостя в эфире «Жить здорово!» в любви к колбасе
Раскрыты детали беседы Зеленского с европейскими лидерами о БПЛА в Польше
Россия призвала МАГАТЭ дать жесткую оценку обстрелам ЗАЭС
Украину уличили в переходе всех границ при атаках на ЗАЭС
Полина Гагарина раскрыла свой настоящий размер груди
Какие страны помогают ВСУ атаковать Россию дронами: полный список
Стало известно, кто направлялся в Польшу в момент инцидента с БПЛА
Путин выразил соболезнования родным Тахо-Годи из-за ее смерти
Антиквариат СССР: какие советские вещи сейчас стоят целое состояние
Военблогера Алехина допросили в полиции
Польская прокуратура раскрыла подробности атаки беспилотников
«Укрывают у себя террористов»: Нетаньяху впервые прямо упомянул Катар
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.