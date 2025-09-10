МАГАТЭ впервые признало вмешательство Украины в работу ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально признало факт давления украинской стороны на российских сотрудников Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, признание этого факта в официальном докладе агентства представляет собой важный шаг в объективной оценке ситуации вокруг атомной станции, передает ТАСС.

Важно также, что авторы доклада [МАГАТЭ] наконец-то признали факт наличия стресса у сотрудников ЗАЭС, а не только у персонала украинских установок. Вызван он непрекращающимися провокациями и угрозами в адрес российских работников и членов их семей со стороны Украины, — заявил Ульянов.

Он также подчеркнул, что российская сторона неоднократно предоставляла соответствующие доказательства руководству МАГАТЭ. Российский представитель отметил значимость данного отражения реального положения дел в официальных документах.

Ранее Ульянов призвал МАГАТЭ дать жесткую оценку недавним атакам на Запорожскую атомную электростанцию. Он охарактеризовал действия ВСУ как безрассудные.